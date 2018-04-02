Шизофрения – это группа психических расстройств, проявляющихся в нарушении целостности психики: процесса мышления, снижении волевых и эмоциональных сфер, что приводит к ухудшению адаптации личности в обществе. Шизофрения – это не слабоумие и не плохой характер, а самая настоящая болезнь, такая же, как сахарный диабет или бронхиальная астма.

Шизофрения — не приговор! На сегодняшний день, в 98% случаев, это образ жизни, где требуется уделять больше времени на предупреждение рецидива. Вовремя и правильно начатая терапия восстановит качество жизни практически полностью!

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Лечение шизофрении в клинике

Шизофрения

Шизофрения имеет тенденцию к хроническому течению, но в трети случаев острое проявление болезни проявляется единожды в жизни. Это вовсе не значит, что заболевание прошло, просто отмечается длительная самопроизвольная ремиссия. Во всех остальных случаях болезнь требует постоянного наблюдения со стороны врача-психиатра и приема необходимых лекарственных препаратов.

Особенность эндогенных психических болезней в том, что болеть ими считается в нашем обществе стыдным. Частично это связано с тем, что заболевание связывают со слабоумием, во-вторых, при длительно текущем и прогрессирующем заболевании, больные выглядят странными и запущенными, в третьих социальная реабилитация этой группы больных требует больших временных и материальных усилий.

Хотя реабилитация пациентов с эндогенными заболеваниями является чрезвычайном важным моментом, как в жизни самих людей, так и включенности их в общество, этот этап лечения в полной мере могут позволить себе только частные психиатрические клиники. Отдельные элементы встречаются и в государственных психиатрических учреждениях: трудотерапия, социальная реабилитация, но часто они носят формальный и примитивный характер. Не смотря на это, есть ряд научно-медицинских учреждений и кафедр, где энтузиасты-ученые посвящают большую часть своей профессиональной деятельности психотерапии больных шизофрений.

Причины шизофрении

Распространение шизофрении, это около 30% процентов от популяции. Но это не означает, что треть населения недееспособно или «сумасшедшие». У большинства из них шизофрения проявляется не в остром виде и не снижает качество жизни. Лишь у 2-3% от этого числа мы можем наблюдать острые проявления, это зарегистрированные и состоящие на учете люди. Есть еще и ранние признаки шизофрении, так же она может протекать и в виде шизотипического расстройства. В таких случаях люди просто не обращаются к врачу.

Шизофрения на сегодня, загадочное заболевание и её причины полностью не изучены, хотя многие медицинские институты пытаются это установить чтобы попытаться остановить болезнь. Одна из версий, которая наиболее правдоподобна, это вариант попытки природы усовершенствовать головной мозг. Не зря же, многие пациенты обладают самыми различными талантами, высоко интеллектуальны и образованы. Снижение интеллекта наблюдается лишь при некоторых формах и если обращение к врачу было запоздалым, либо не верно выбрано лечение.

Биологический подход

Влияние наследственности: об этой предрасположенности врачи говорят, потому что частота заболевания шизофренией значительно выше среди лиц, имеющих родственников, уже больных этим заболеванием. Ребенок, один из родителей которого болен шизофренией, имеет вероятность заболеть в 10-12 % случаях. Среди однояйцовых близнецов этот процент повышается до 40%. У лиц, не имеющих генетической зависимости, проявление заболевания ничтожно мала и составляет 0,2-0,5% от всего населения.

Допаминовая теория: биологические аномалии мозговых структур привели к повышенной выработки медиатора допамина. Это приводит к перевозбуждению коры головного мозга и возникновению бреда и галлюцинаций. Исследователи выделили области мозга, богатые допаминовыми рецепторами, и обнаружили, что фенотиазины и другие нейролептики связываются со многими из этих рецепторов. Очевидно, что эти препараты являются антагонистами допамина — препаратами, связывающимися с допаминовыми рецепторами.

Вирусная гипотеза указывает на наличие вируса или его следов у 3-5% больных шизофрении. В основном речь идет о вирусе герпеса, который воздействует на клетки головного мозга. Хотя данную гипотезу никто из серьезных специалистов не поддерживает, теоретически ее никто не отменял. Это позволят шарлатанам от медицины «придумывать» и предлагать для лечения шизофрении программы и препараты, типа Анти-Вирус, с использованием ацикловира. Если бы эта теория была доказана, то нобелевская премия создателям метода лечения шизофрении «Анти-Вирус» была бы гарантирована. Относитесь осторожнее к подобного рода рекламе.

Психологический подход

Слабость своей самоидентификации — имеются затруднения в идентификации и интерпретации тех сигналов, которые должны показывать человеку к какому типу информации принадлежит то или иное предложение. Например, пациент приходит в больничную столовую и девушка за прилавком спрашивает: «Чем я могу вам помочь?». Он не уверен, к какому виду информации стоит отнести данный вопрос: то ли она смеется над ним, то ли приглашает к интимному знакомству? Он слышит слова и не знает, как их понимать. Он не способен понять абстрактные формулировки, которые большинство из нас применяют ежедневно.

Контаминация (заражение) – представление о болезни с точки зрения транзактного анализа. Взрослое состояние человека заражено (в него внедрились) эго-состояния Родителя и Ребенка. Отсюда возникают противоречивость в поведении и представлении о происходящем от спонтанности ребенка до критического и осуждающего родителя. Эмоциональная сфера: одновременно позитивное и негативное чувство к человеку, предмету, событию, например, в отношении детей к родителям. Волевая сфера: бесконечные колебания между противоположными решениями, невозможность выбрать между ними, зачастую приводящая к отказу от принятия решения вообще. Сфера мышления: чередование или одновременное существование противоречащих друг другу, взаимоисключающих идей в рассуждениях человека.

Особенности воспитания в детстве — недостаточные эмоциональные связей между матерью и ребенком, холодности, противоречивости матерей больных шизофренией. Эту гипотезу выдвигают представители психоаналитической психологии.

Роль стрессовых факторов — стресс, как психологический, так и физиологический сильно влияет на состояние психики, а поэтому и может быть пусковым механизмом в развитии заболевания; так же прием ПАВ могут спровоцировать начало болезни.

Возрастные кризисы — нередко начало заболевания шизофренией проявляется в период, представляющий собой ситуацию перехода к самостоятельному существованию от жизни под опекой родителей: от 17-19 лет, до 20-25 лет.

В настоящее время научная мысль повернулась в сторону преобладания психологической теории возникновения шизофрении, и относительной вторичности биологических факторов. Это позволило совсем по-другому посмотреть на лечебный подход к этой группе заболеваний и возможности получения полного контроля над болезнью.

Основные симптомы шизофрении

Сегодня выделяют следующие признаки шизофрении:

продуктивную симптоматику: бред и галлюцинации;

негативную симптоматику: снижение энергетического потенциала, апатию, безволие;

когнитивные нарушения: расстройства мышления, восприятия, внимания и другие.

Возраст: чаще всего шизофрения начинается в позднем подростковом возрасте или в начальном периоде взрослой жизни.

Диагностика шизофрении

Жалобы при шизофрении предъявляются в необычной и вычурной форме (голова наполняется пеплом, моча заряжена избыточным электричеством, болит желудок из-за того, что его просвечивают компьютером…). А так же общие жалобы, присущие многим психическим заболеваниям – бессонница, сниженное настроение, апатия, тревожность.

Дифференциальная диагностика с другими психическими болезнями:

ощущение насильственности действий: бред воздействия со стороны внешних сил – есть кто-то, кто заставляет совершать те или иные действия;

вера в то, что мысли и идеи воруются кем-то из головы, либо вкладываются в неё;

озвучивание собственных мыслей – человеку кажется, что содержание мыслей становится доступно другим людям;

голоса, комментирующие мысли и поступки человека, либо разговаривающие между собой.

Тест на шизофрению: /lechenie-shizofrenii/

Этапы терапии

Лечение шизофренических расстройств зависит от формы заболевания и его течения. Но в основном оно проходит в 3 этапа:

Стационарное лечение: уточнение диагноза, снятие острой психотической симптоматики, подбор терапии для амбулаторного лечения. Этот этап в среднем занимает 2-4 недели. Стабилизация психического состояния, подбор монотерапии для длительной медикаментозной терапии. Физиотерапия и нейрометаболическая терапия — для улучшения работы головного мозга. Амбулаторная программа рассчитана на 1-1,5 месяца, при посещении поликлиники 2-3 раза в неделю. Индивидуальная психотерапия — подготовка к психотерапевтической группе для людей с эндогенным заболеванием. Непосредственная психологическая и социальная адаптация через участие в специальной лечебной психотерапевтической группе. Посещение 1 раз в неделю. Для приезжих возможно участие в онлайн-группе через интернет. Семейная психотерапия – психологическое обучение членов семьи человека, страдающего шизофренией.

Комплексная терапия в клинике

Нейролептики: раньше классическое лечение шизофрении основывалось на применении препаратов аминазин, трифтазин, галоперидол, этаперазин. Эти лекарственные средства способны подавлять продуктивную симптоматику: устранять галлюцинаторные и бредовые состояния, но слабо помогают при снижении энергетики больного и при нарушениях внимания и мышления. Более того они плохо переносятся, вызывая нарколепсию даже на небольших дозировках, что требует дополнительного назначения больших доз корректоров. В настоящее время препаратами первого выбора при лечении шизофрении являются атипичные нейролептики: риспиридон, квентиапин, оланзепин, амисульпирид, которые влияют как на продуктивную, так и негативную симптоматику. Это связано с их сератонинолитическим действием. Препараты хорошо переносятся и не обладают токсическим действием.

Так же улучшилось качество и переносимость пролонгов – препаратов, предназначенных для стабилизации состояния больных шизофренией и предотвращения рецидивов: флюанксол-депо, рисполепт-конста, клопиксол-депо.

Антидепрессанты: восстанавливают правильный баланс нейромедиаторов и таким образом устраняют биохимическую основу депрессии, частый симптом шизофрении. В последние годы появились антидепрессанты избирательного действия, они снимают депрессию и в то же время не вызывают заторможенности:

Транквилизаторы: быстро устраняют симптомы — тоску, тревогу, страх и их телесные проявления, улучшают сон, успокаивают больного.

Нейрометаболическая терапия: это лечение, направленное на улучшение метаболизма и кровообращения в ткани головного мозга. С этой целью применяются препараты церебролизин, милдранат, берлитион, мексидол, мильгама, ноотропил, кавинтон. В современном лечении шизофрении ей придается особое значение, так как возможность сохранить биохимические процессы мозга неизмененными улучшает качество медикаментозного лечения и психотерапии.

Витаминотерапия: витамины группы В, РР (никотиновая кислота) и С являются самыми необходимыми для правильной работы мозга. Их дефицит приводит к слабоумию, нарушению выработки серотонина из триптофана и общему снижению обменных процессов мозга. Минералотерапия: цинк, магний. Жирные кислоты.

Психотерапия

Огромное значение в современных психиатрических клиниках придают психологической и социальной реабилитации, как самих пациентов, так и их родственников.

Основными направлениями психотерапии людей с диагнозом шизофрении являются:

работа с патологическими личностными образованиями;

проработка системы отношений: отношение к своей болезни, к необходимости поддерживающей терапии, отношения в семье и на работе; к своему положению в обществе;

получение социального опыта: самоидентификация, самоактуализация, проявление эмпатии к другим людям.

Используемые методы и сам психотерапевтический подход сильно отличаются от такового при невротических расстройствах. Поэтому терапию с эндогенными больными проводит специально подготовленный врач психиатр-психотерапевт.

На первом нулевом этапе проводится индивидуальная психотерапевтическая работа, где пациент готовится к работе в группе, выясняются его личностные особенности, болезненные изменения, обсуждается возможность участия в группе.

Групповая психотерапия

Динамика групповой работы имеет свои стадии.

Вначале, мы уделяем время повышению эмоциональности наших членов группы и налаживанию теплых дружеских контактов.

На втором этапе, участники тренируются понимать других людей, быть самим понятными для них. А так же вырабатываются адекватные стереотипы поведения в различных жизненных ситуациях. Пациенты продолжают отрабатывать свои навыки общения, повышают уверенность в себе и преодолевают свои зависимости.

Третий, более сложный, уровень нашей терапии посвящается изменению и укреплению разрушенных болезнью социальных позиций. Человек обучается более правильно относиться к своей болезни и нарушению поведения, устраняет деструктивные установки, оптимизирует свои социальные контакты.

И, наконец, на 4-ом этапе групповой терапии мы уделяем внимание раскрытию и проработке внутренних конфликтов, перестраиванию нарушенных систем отношений, выработке адекватных форм психологической компенсации. Объясняется не конструктивность использования механизмов личностной защиты.

Индивидуальная и групповая работа для родственников больных позволяет им понять природу болезни, найти индивидуальный подход к больному родственнику. А так же выработать механизм включения его во внутрисемейные отношения и разделения ответственности.

Шоковая терапия

Шоковые методы: некоторые формы шизофрении, имеющие злокачественное течение и резистентные к проводимой терапии, можно лечить с помощью электросудорожной и инсулинокоматозной терапии. Это чрезвычайно эффективные методы лечениязатянувшихся психозов, тяжелой депрессии, кататонии. Но вследствие отрицательного отношения к ним родственников и пропаганде в СМИ как жестких методов лечения, в настоящее время они имеют ограниченное использование. Обычно шоковая терапия проводится в специализированном стационаре или психиатрическом реанимационном отделении.

Больной готовится к процедуре: дополнительно обследуется, вводятся миорелаксанты и проводится наркоз.

Шоковые методы терапии действуют не только на симптоматику, но и на патогенез шизофрении.

Дополнительные методы

Лазерное облучение крови

Светотерапия

Цветотерапия

Общий массаж или массаж шейно-воротниковой зоны, сульфидные и хвойные ванны, подводный массаж, циркулярный или восходящий душ.

Аромотерапия

Занятия физкультурой и спортом

Диетотерапия

Больным шизофрении показана пища, богатая витаминами и белками. При острых психозах возможен полный отказ от пиши. В таком случае показано искусственное питание.

Некоторыми врачами-исследователями было выдвинуто предположение о патогенетической роли глютена (растительного белка, входящего в состав многих злаков) и казеина (белка молока) в развитии шизофрении, что приводит к чрезмерному накоплению экзорфинов в ликворе и клинически может проявляться симптомами шизофрении и аутизма. Пока данное предположение не является как полностью доказанным, так и опровергнутым, и исследования в этом направлении продолжаются.

Опыт применения специальных, свободных от глютена и казеина, диет не позволяет достоверно свидетельствовать о терапевтической эффективности этого метода, но дальнейшие исследования в этой области продолжаются.

Результат

Сроки начала терапии играют огромную роль.

Лечение особенно эффективно, если:

оно проводится в ближайшие год-два года после установления диагноза,

используется комплексный подход,

больной продолжает посещать психотерапевтическую группу,

родственники больного активно участвуют в его психологической и социальной реабилитации.

Но даже если шизофрения существует давно, можно значительно помочь страдающему человеку и близким ему людям.

Срок лечения: 2-4 недели – снятие острого психотического состояния: стационарное, либо интенсивное, если форма и течение шизофрении позволяет, амбулаторное лечение.

1-1,5 месяца – стабилизация состояния: амбулаторная программа.

1,5-2 года – посещение психотерапевтической группы для эндогенных больных и семейная психотерапия для родственников.