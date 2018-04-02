Частная психиатрическая клиника в Москве
Наши направления
Частная психиатрическая клиника Преображение имеет в штате врачей только высшей категории. Кандидаты и доктора медицинских наук, имеющие большой позитивный клинический опыт работы помогают пациентам в восстановлении здоровья. В арсенале используемых методик используются передовые, проверенные, надежные и безопасные технологии по решению психических, психологических, неврологических и наркологических проблем.
Мы не используем сомнительных или не эффективных методик. Применяем только проверенные и высоко эффективные терапевтические методологии борьбы с различными психическими и наркологическими расстройствами. Специализированные психотерапевтические приёмы в сочетании с уникальными возможностями восстановительной медицины, используемые нами, приносят максимальный эффект.
Услуги нашей психиатрической клиники
Наша частная психиатрическая клиника в Москве оснащена всеми самыми современными средствами по профилактике любых инфекционных заболеваний. Очищается и обеззараживается не только воздух в помещении, но и все предметы с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и ВОЗ.
У нас работают настоящие профессионалы: высококвалифицированные психиатры, психотерапевты, неврологи, наркологи и психологи. С пациентами проводятся сеансы психотерапии, оказывается консультационная и реабилитационная поддержка. В учреждении также занимаются устранением эмоциональных расстройств, алкогольной зависимости.
Частная психиатрическая клиника “Преображение” справляется с самыми сложными расстройствами, даже в тех случаях, когда предыдущее лечение не помогло.
- проблемы психологического характера;
- депресси, даже в самых тяжелых формах;
- различные по тяжести течения шизофрении;
- психозы;
- иные психические расстройства человека;
- панические атакаи;
- различного вида неврозы;
- частые и неоправданные переживания;
- сниженная самооценка;
- необъяснимые страхи;
- отсутствие смысла жизни;
- неуверенность в себе;
- проблемы в семейном кругу;
- эмоциональные травмы;
- постстрессовые расстройства.
На этом список оказываемых услуг не заканчивается. Помощь предоставляется даже в самых тяжелых случаях. Наша частная психиатрическая больница в Москве готова провести эффективную терапию разного рода аддикции и эмоциональных нарушений. Наш центр пользуется авторитетом в сфере психиатрической и наркологической поддержки не только в России, но и далеко за рубежом. Заболевания высшей нервной деятельности требуют особый, индивидуальный подход и мы накопили за 30 лет работы свой особый опыт.
|Услуги клиники
|Цена в рублях
|Прием психиатра
|2500
|Консультация нарколога
|2500
|Обращение к неврологу
|2500
|Консультирование врача-психотерапевта
|3500
|* Стоимость может меняться. Уточняйте по телефону.
Психиатрическая клиника Преображение
Врачи осознают степень серьезности восстановления и практикуют планомерный комплексный подход для устранения проблем в области расстройств нервной системы, психических нарушений и сопутствующих проблем. Особый акцент делается на психопатической составляющей, посредством чего создается убедительная мотивация в сознании больного. Таким образом, в нашем учреждении человек может избавиться от:
- панических атак, тревожных состояний;
- анорексии;
- биполярного расстройства;
- шизофрении;
- неврозов различной степени запущенности;
- бессонницы;
- зависимостей от алкоголя и табакокурения.
Восстановительная терапия
В нашей психиатрической клинике практикуется лечение, которое проходит посредством применения специальных методик восстановительной медицины и нейрометаболической терапии. Проводятся специальные упражнения с использованием современных исключительно только эффективных и проверенных методик, передовых тренингов психотерапии.
Комфорт обусловлен тем, что мы регулярно проводим групповые или частные консультации. Вы можете получить рекомендации от специалиста в любое удобное время. Консультация по телефону Индивидуальные скидки и бонусы на лечение
Консультация по телефону Индивидуальные скидки и бонусы на лечениеКонсультация врача
Неврологические заболевания
Каждое неврологическое нарушение в качестве осложнения несет какое-либо психическое или психологическое расстройство. Это связано с тем, что физическое здоровье нервной ткани важно для полноценного функционирования всего организма и правильной обработки информации внешней среды.
Многие проблемы остаются нерешенными именно вследствие неактуальной диагностики. Пациенты часто обращаются к нам за помощью конкретно в таких случаях.
Наши специалисты крайне внимательно относятся к возможности наличия органических изменений нервной системы, которые могут наступить по различным причинам (алкоголизация, травмы, химическое поражение, наследственность и др.). Нами придается огромное значение полноценному обследованию НС и качественному проведению дифференциальной диагностики.
Психиатрическая больница и зависимости
Такого рода заболевания являются хроническими и крайне тяжело решаемыми во всем мире. Ключевые особенности болезни заключаются в том, что потенциальная потребность формируется не только на физическом, но и в психическом плане. Данную проблему не всегда удается обнаружить сразу, а привязанность к алкоголю становится заметной лишь со временем. Самостоятельно человек не в состоянии контролировать себя эмоционально. И зачастую он считает, что сможет оставить такой образ жизни в любой момент. В этом случае настоятельно рекомендуется обратиться в наш центр психиатрии в Москве.
Полагаться на собственные силы – это буквальный самообман, из-за которого восстановление зависимого лица затягивается на длительный период. Естественно, что в таком случае положение пациента ежедневно усугубляется.
Столкнувшись с таким заболеванием, могут возникать следующие последствия:
- сильная абстиненция;
- боли в теле;
- ощущение «разбитости»;
- тоска, депрессия, тревога.
Все это побуждает снова употреблять спиртное. Но устранить такие замкнутые симптомы своими силами невозможно, но алкозависимому сможет помочь клиника «Преображение».
Лечение в психиатрической клинике зависимостей
Есть возможность пройти лечение в частном порядке, на анонимной основе. Выберете нужный курс и проведите его в абсолютной конфиденциальности. Врачи осуществляют осмотр больного как амбулаторно, так и смогут выехать к нему на дом. Стационарная диагностика наркозависимых проходит круглосуточно.
Учитывается стадия развития заболевания, возрастная категория и общее состояние пациента. После чего в отдельном порядке разрабатывается схема терапии. Далее следует комплексное восстановление, которое сопровождается медикаментозным, психологическим воздействием и физиотерапевтическими процедурами. Частная психиатрическая клиника предлагает провести платный групповой или отдельный сеанс у психотерапевта или психолога в Москве с возможностью нахождения в стационаре.
Устранение проблем со здоровьем происходит по индивидуально разрабатываемым программам.
Психиатрическая больница Преображение
- детоксикация и купирование острого состояния;
- восстановление жизненно важных внутренних органов;
- нормализация душевного состояния;
- корректировка и восстановление психического состояния;
- медицинская и социальная реабилитация;
- укрепление защитных барьеров на психическом и физическом уровне.
В итоге каждый больной начинает пересматривать свои взгляды на жизнь и моральные ценности в целом. Наша психиатрическая больница уделяет большое внимание психологической составляющей, духовному развитию каждого. Это помогает научиться правильно расставлять приоритеты и самостоятельно преодолевать различные трудности, связанные с употреблением спиртного.
Услуги
Преимущества нашей психиатрической клиники
Наша психиатрическая клиника задействует свои методики в следующих моментах:
- Выработка индивидуальных программ относительно амбулаторной или домашней терапии.
- Выбор подходящих условий и стоимости предоставляемых услуг.
- Психологическое воздействие в целях получения добровольного согласия на лечение.
- В обследовании участвуют профессиональные врачи.
- Предоставление прозрачности лечебных мероприятий для родных и пациента.
- Обеспечение полной анонимности обращения для каждого.
Психиатрическая клиника Преображение в Москве – оправданный выбор
Мы гарантированно оказываем медицинскую помощь людям уже почти 30 лет и по мнению общественного совета Защиты прав потребителей России стали лучшей клиникой в Москве, Подмосковье и России.
Любой желающий может проконсультироваться лично у врача, либо позвонив на горячую линию. Также, есть возможность вызвать специалиста на дом или посетить учреждение. Психиатрическая больница Преображение принимает пациентов на госпитализацию круглосуточно, что позволяет получить помощь в Москве в любое время.