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эффективной работы Консультация врача

Частная психиатрическая Клиника «Преображение» по лечению расстройств высшей нервной деятельности является первым частным медицинским центром в Москве который стал помогать людям справиться с различными психическими и психологическими проблемами.

Наша психиатрическая больница первая получила официальный статус, подтвержденный государственной лицензией. Мы предоставляем платные услуги в анонимной форме для помощи в лечении различных психических и психологических расстройств, а так же алкогольной зависимости с 1995 года.

Сейчас все желающие могут получить больничный лист на время прохождения лечения в клинике как в стационаре, так и при амбулаторно-поликлиническом лечении. При этом условия анонимности и конфиденциальности не нарушаются. Выдаётся электронный листок временной нетрудоспособности.

Пройдите профилактическое обследование в клинике Преображение!

Предупредите проблемы!

С помощью данной процедуры врачи могут определить наличие и развитие опасного заболевания, которое может протекать бессимптомно. Данное обследование проводят три разных специалиста, которые проводят специальные психодиагностические тесты, диагностику личности пациента, диагностику стрессоустойчивости.

Также специалисты проводят тесты на выявление расстройств личности, расстройств сексуального и психического характера, а также зависимости пациента от психоактивных препаратов.

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Частная психиатрическая клиника Преображение имеет в штате врачей только высшей категории. Кандидаты и доктора медицинских наук, имеющие большой позитивный клинический опыт работы помогают пациентам в восстановлении здоровья. В арсенале используемых методик используются передовые, проверенные, надежные и безопасные технологии по решению психических, психологических, неврологических и наркологических проблем.

Мы не используем сомнительных или не эффективных методик. Применяем только проверенные и высоко эффективные терапевтические методологии борьбы с различными психическими и наркологическими расстройствами. Специализированные психотерапевтические приёмы в сочетании с уникальными возможностями восстановительной медицины, используемые нами, приносят максимальный эффект.

В условии пандемии коронавируса наша психиатрическая клиника разработала специальные методики восстановления психического здоровья после коронавируса. Сейчас мы успешно используем их в своей повседневной практике.

Частная психиатрическая клиника — наши услуги

Наша частная психиатрическая клиника в Москве оснащена всеми самыми современными средствами по профилактике любых инфекционных заболеваний. Очищается и обеззараживается не только воздух в помещении, но и все предметы с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и ВОЗ.

У нас работают настоящие профессионалы: высококвалифицированные психиатры, психотерапевты, неврологи, наркологи и психологи. С пациентами проводятся сеансы психотерапии, оказывается консультационная и реабилитационная поддержка. В учреждении также занимаются устранением эмоциональных расстройств, алкогольной зависимости.

Частная психиатрическая клиника «Преображение» справляется с самыми сложными расстройствами, даже в тех случаях, когда предыдущее лечение не помогло.

проблемы психологического характера;

депресси, даже в самых тяжелых формах;

различные по тяжести течения шизофрении;

психозы;

иные психические расстройства человека;

панические атакаи;

различного вида неврозы;

частые и неоправданные переживания;

сниженная самооценка;

необъяснимые страхи;

отсутствие смысла жизни;

неуверенность в себе;

проблемы в семейном кругу;

эмоциональные травмы;

постстрессовые расстройства.

На этом список оказываемых услуг не заканчивается. Помощь предоставляется даже в самых тяжелых случаях. Наша частная психиатрическая больница в Москве готова провести эффективную терапию разного рода аддикции и эмоциональных нарушений. Наш центр пользуется авторитетом в сфере психиатрической и наркологической поддержки не только в России, но и далеко за рубежом. Заболевания высшей нервной деятельности требуют особый, индивидуальный подход и мы накопили за 30 лет работы свой особый опыт.

Психиатрическая клиника Преображение

Врачи осознают степень серьезности восстановления и практикуют планомерный комплексный подход для устранения проблем в области расстройств нервной системы, психических нарушений и сопутствующих проблем. Особый акцент делается на психопатической составляющей, посредством чего создается убедительная мотивация в сознании больного. Таким образом, в нашем учреждении человек может избавиться от:

панических атак, тревожных состояний;

анорексии;

биполярного расстройства;

шизофрении;

неврозов различной степени запущенности;

бессонницы;

зависимостей от алкоголя и табакокурения.

Восстановительная терапия

В нашей психиатрической клинике практикуется лечение, которое проходит посредством применения специальных методик восстановительной медицины и нейрометаболической терапии. Проводятся специальные упражнения с использованием современных исключительно только эффективных и проверенных методик, передовых тренингов психотерапии.

Комфорт обусловлен тем, что мы регулярно проводим групповые или частные консультации. Вы можете получить рекомендации от специалиста в любое удобное время.

Психиатрическая клиника стационар

Стационар нашей клиники оснащен современным оборудованием. Мы применяем только лицензированные и проверенные препараты. В стационаре проводится лечение наиболее тяжелых проблем. Однако, мы стараемся минимизировать время терапии в стационаре и при первой возможности, в зависимости от состояния человека, переводим на амбулаторно-поликлиническое лечение. Кроме того мы проводим восстановительную терапию и коррекцию некоторых неврологических заболеваний. Каждое неврологическое нарушение в качестве осложнения несет какое-либо психическое или психологическое расстройство. Это связано с тем, что физическое здоровье нервной ткани важно для полноценного функционирования всего организма и правильной обработки информации внешней среды.

Многие проблемы остаются нерешенными именно вследствие неактуальной диагностики. Пациенты часто обращаются к нам за помощью конкретно в таких случаях.

Наши специалисты крайне внимательно относятся к возможности наличия органических изменений нервной системы, которые могут наступить по различным причинам (алкоголизация, травмы, химическое поражение, наследственность и др.). Нами придается огромное значение полноценному обследованию НС и качественному проведению дифференциальной диагностики.

Психиатрическая больница и зависимости

Такого рода заболевания являются хроническими и крайне тяжело решаемыми во всем мире. Ключевые особенности болезни заключаются в том, что потенциальная потребность формируется не только на физическом, но и в психическом плане. Данную проблему не всегда удается обнаружить сразу, а привязанность к алкоголю становится заметной лишь со временем. Самостоятельно человек не в состоянии контролировать себя эмоционально. И зачастую он считает, что сможет оставить такой образ жизни в любой момент. В этом случае настоятельно рекомендуется обратиться в наш центр психиатрии в Москве.

Полагаться на собственные силы – это буквальный самообман, из-за которого восстановление зависимого лица затягивается на длительный период. Естественно, что в таком случае положение пациента ежедневно усугубляется.

Столкнувшись с таким заболеванием, могут возникать следующие последствия:

сильная абстиненция;

боли в теле;

ощущение «разбитости»;

тоска, депрессия, тревога.

Все это побуждает снова употреблять спиртное. Но устранить такие замкнутые симптомы своими силами невозможно, но алкозависимому сможет помочь клиника «Преображение».

Лечение в психиатрической клинике зависимостей

Есть возможность пройти лечение в частном порядке, на анонимной основе. Выберете нужный курс и проведите его в абсолютной конфиденциальности. Врачи осуществляют осмотр больного как амбулаторно, так и смогут выехать к нему на дом. Стационарная диагностика наркозависимых проходит круглосуточно.

Учитывается стадия развития заболевания, возрастная категория и общее состояние пациента. После чего в отдельном порядке разрабатывается схема терапии. Далее следует комплексное восстановление, которое сопровождается медикаментозным, психологическим воздействием и физиотерапевтическими процедурами. Частная психиатрическая клиника предлагает провести платный групповой или отдельный сеанс у психотерапевта или психолога в Москве с возможностью нахождения в стационаре.

Устранение проблем со здоровьем происходит по индивидуально разрабатываемым программам.

Психиатрическая больница Преображение

детоксикация и купирование острого состояния;

восстановление жизненно важных внутренних органов;

нормализация душевного состояния;

корректировка и восстановление психического состояния;

медицинская и социальная реабилитация;

укрепление защитных барьеров на психическом и физическом уровне.

В итоге каждый больной начинает пересматривать свои взгляды на жизнь и моральные ценности в целом. Наша психиатрическая больница уделяет большое внимание психологической составляющей, духовному развитию каждого. Это помогает научиться правильно расставлять приоритеты и самостоятельно преодолевать различные трудности, связанные с употреблением спиртного.

Услуги Лечение шизофрении Лечение шизофрении, даже самых сложных форм. В стационаре и амбулаторно Лечение депрессии Индивидуально адаптированные методики восстановительной медицины Лечение алкоголизма Все формы тяжести. Только эффективные и клинически проверенные методики Панические атаки Вылечиваем, а не просто лечим. Современные методики для желающих вылечиться Дневной стационар Призер смотров фонда защиты прав потребителей РФ «Лучшая клиника России» Лечение бессонницы Результат достигается быстрее. Не пытайтесь заглушить симптомы таблетками

Преимущества нашей психиатрической клиники

Наша психиатрическая клиника задействует свои методики в следующих моментах:

Выработка индивидуальных программ относительно амбулаторной или домашней терапии. Выбор подходящих условий и стоимости предоставляемых услуг. Психологическое воздействие в целях получения добровольного согласия на лечение. В обследовании участвуют профессиональные врачи. Предоставление прозрачности лечебных мероприятий для родных и пациента. Обеспечение полной анонимности обращения для каждого.

Уговорим вашего близкого лечиться! Наши специалисты с помощью эффективной методики убедят вашего родственника или друга пройти лечение!

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Психиатрическая клиника Преображение в Москве – оправданный выбор

Мы гарантированно оказываем медицинскую помощь людям уже почти 30 лет и по мнению общественного совета Защиты прав потребителей России стали лучшей клиникой в Москве, Подмосковье и России.

Любой желающий может проконсультироваться лично у врача, либо позвонив на горячую линию. Также, есть возможность вызвать специалиста на дом или посетить учреждение. Психиатрическая больница Преображение принимает пациентов на госпитализацию круглосуточно, что позволяет получить помощь в Москве в любое время.